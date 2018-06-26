Lafont c'è l'ok del giocatore. Le cifre per l'operazione con il Tolosa....

Corvino, scrive La Nazione, si è mosso col procuratore che ha dato il via libera all’operazione Lafont dal Tolosa. Adesso bisognerà parlare con la società che vuole comunque monetizzare al massimo. Si...

Corvino, scrive La Nazione, si è mosso col procuratore che ha dato il via libera all’operazione Lafont dal Tolosa. Adesso bisognerà parlare con la società che vuole comunque monetizzare al massimo. Si potrebbe chiudere a 15 milioni, magari con l’inserimento di qualche clausola a favore del Tolosa.

La Fiorentina non molla neppure la pista per Gabriel . Arrivare al brasiliano del Milan è più facile, anche perché il costo è decisamente più accessibile (circa 5 milioni) rispetto al francese. Ma la questione legata al futuro europeo dei rossoneri ha di fatto bloccato qualunque trattativa. Il messicano Guillermo Ochoa è sempre in stand by, considerato che ha fatto sapere di aspettare la fine del Mondiale per decidere il suo futuro. Per quel momento, però, la Fiorentina vorrebbe sistemare la questione portiere. Ecco perché anche Rafael, svincolato dal Napoli, è l’uscita di sicurezza, considerato che Dragowski e Cerofolini sono in uscita, per motivi diametralmente opposti, ma potrebbe arrivare solo per fare il vice