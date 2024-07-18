Dopo Pongracic la Fiorentina sonda Logan Costa. Difensore del Tolosa che garantirebbe solidità e alternanza

Logan Costa giocatore interessante, ma Comolli aspetta almeno 20 milioni di euro per vendere uno dei suoi giocatori più interessanti

Dove giocherà Logan Costa la prossima stagione? Questa è una questione prioritaria nella finestra di mercato del Tolosa, dal momento che Damien Comolli ha ufficialmente concesso il rilascio del difensore centrale quest'estate. Il nazionale capoverdiano è da diverso tempo nel mirino della Fiorentina, che ha appena perso Nikola Milenkovic: il difensore centrale serbo ha firmato per il Nottingham Forest altro club citato nella corsa a Costa per circa 15 milioni di euro.

"Il gioco delle sedie" avrebbe dunque potuto chiudere due porte al numero 6 del Tolosa: quella del Nottingham Forest, dunque, ma anche quella della Fiorentina che sostituirà Milenkovic con Marin Pongracic.

Logan Costa invece è ancora sul mercato a metà luglio; ricordiamo che Comolli aspetta almeno 20 milioni di euro per vendere uno dei suoi giocatori più interessanti. La Fiorentina, con il nuovo modulo è alla ricerca di un altro difensore centrale che possa dare serenità a mister Palladino, soprattutto in caso di Conference League, che ricordiamo, ancora deve essere conquistata sul campo con i prossimi preliminari che cominceranno ad agosto.

https://www.labaroviola.com/dalla-cessione-di-milenkovic-la-fiorentina-guadagna-piu-del-doppio-nel-2017-era-costato-55-milioni/261124/