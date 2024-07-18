Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina guadagna più del doppio. Nel 2017 era costato 5,5 milioni

Punto fermo della nazionale serba con la quale ha giocato i Mondiali del 2018 e del 2022 e l'ultimo Europeo in Germania

Dopo sette stagioni la Fiorentina ha salutato Nikola Milenkovic, che lascia la Serie A. Il difensore centrale serbo è volato in Inghilterra al Nottingham Forest, squadra allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo, che rinforza il reparto con quello che è un potenziale titolare della difesa: Milenkovic potrebbe fare coppia con il brasiliano Murillo, difensore che ha giocato di più nella scorsa stagione in cui la squadra ha conquistato la salvezza per una manciata di punti.

Dalla cessione di Milenkovic la Fiorentina incassa 12 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto aveva pagato nell'estate 2017 per prenderlo dal Partizan Belgrado: i viola, all'epoca, avevano fatto un investimento di 5,5 milioni di euro. Il club aveva messo in conto la cessione del serbo in questa sessione di mercato, dopo aver resistito ad alcune proposte negli anni scorsi, in passato sul giocatore c'era anche l'Inter.

Il difensore di Belgrado lascia così il club gigliato, della quale è stato punto fermo in difesa per sette anni: con la maglia viola Milenkovic ha totalizzato più di 250 partite segnando 17 gol, grazie alle prestazioni con il club è diventato anche un punto fermo della nazionale serba con la quale ha giocato i Mondiali del 2018 e del 2022 e l'ultimo Europeo in Germania: sempre titolare in tutte le partite e sempre in campo in per tutti i 90 minuti.

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