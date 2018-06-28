Il Tolosa sa che perderà Lafont ed acquista un nuovo portiere. Viola in vantaggio

Notizie interessanti per quello che riguarda la Fiorentina e uno dei portieri che più cercano i viola, Alban Lafont. Infatti la sua squadra attuale, il Tolosa, ha appena acquistato un nuovo estremo di...

Notizie interessanti per quello che riguarda la Fiorentina e uno dei portieri che più cercano i viola, Alban Lafont. Infatti la sua squadra attuale, il Tolosa, ha appena acquistato un nuovo estremo difensore, cioè Baptiste Reynet, in arrivo dal Dijon, formazione di Ligue 1 nella quale, nella passata stagione, Reynet ha giocato tutte le 38 gare del campionato. Un titolare inamovibile quindi, che difficilmente si sposterebbe a Tolosa, squadra che si è salvata allo spareggio rimanendo così nella massima serie francese, per fare la riserva a Lafont. Pressochè sicuro quindi che Lafont cambi squadra. La Fiorentina è in pole e potrebbe presto provare a chiudere per il giovane portiere