(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" che è vicinissimo alla Fiorentina

Secondo Sky è fatta per Alban Lafont classe '99 del Tolosa. Il ragazzo sarà il nuovo titolare viola e costerà 8,5 milioni sempre secondo l'emittente. Il giovane portiere è il titolare della squadra fr...

Secondo Sky è fatta per Alban Lafont classe '99 del Tolosa. Il ragazzo sarà il nuovo titolare viola e costerà 8,5 milioni sempre secondo l'emittente. Il giovane portiere è il titolare della squadra francese e nella scorsa stagione ha totalizzato 42 presenze subendo 60 reti. E' giudicato il "Donnarumma francese" ed è facile immaginare il perchè: la giovane età, l'atteggiamento da vero maturo ed un talento cristallino. Inoltre, nel 2016, è stato inserito tra i sessanta migliori calciatori al mondo nati nel 1999.

Ecco il video del portiere, vero e proprio "gatto" tra i pali che fa dei riflessi felini la sua arma migliore.





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Gabriele Caldieron