Nastasic al Maiorca, una sola presenza, titolare nella sconfitta 4-1 contro il Real. Poi sempre panchina

Nell'ultimo giorno di mercato Nastasic ha lasciato la Fiorentina per andare al Maiorca, una cessione a titolo definitivo

Solo un anno dopo il suo ritorno in Italia, in estate Matija Nastasic ha lasciato la Fiorentina per l'avventura in Liga con il Maiorca. Il difensore serbo ha lasciato la Serie A nell'ultimo giorno di mercato, trasferendosi in Spagna proprio a poche ore dal gong della sessione. Arrivato in settembre, il centrale serbo non ha avuto grande spazio, trovando però l'esordio nella prestigiosa sfida contro il Real Madrid, vittorioso per 4-1. Quella contro i blancos resta, per ora, l'unica presenza di Nastasic con gli isolani, con cui si è seduto in panchina per le successive uscite. Lo riporta TMW

Formula e cifre del trasferimento

Cessione a titolo definitivo.

Presenze in stagione

Una partita, 90 minuti.

IL COMMENTO DI CICCIO GRAZIANI

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