Graziani: "Scelte di Italiano storiche. Adesso proviamo le due punte: Jovic e Cabral possono riscattarsi"

Ora è partita la moda Kouame, ma spero che la logica sia quella di recuperare gli altri due attaccanti

Francesco Graziani, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno delle importanti scelte nel reparto avanzato da parte dell'allenatore Viola, queste le sue parole:

"Il Verona? Una vittoria meritata. Abbiamo sofferto un po' di più nel secondo tempo e bisogna fare i complimenti a Terracciano per due interventi degni di nota. Sicuramente possiamo e dobbiamo giocare meglio.

Scelte di Italiano? Le definirei storiche: se la partita non fosse andata bene ci sarebbero state nuovamente le critiche.

Jovic e Cabral? Io capisco che stiano faticando, ma non vengono sfruttati al massimo. Jovic è un giocatore che non può essere utilizzato alla Vlahovic e Cabral riceve pochi palloni dagli esterni. Proverei in allenamento un sistema di gioco a due punte: alla lunga potrebbe essere il rimedio ai mali della Fiorentina. Jovic e Cabral possono coesistere aiutandosi a vicenda per uscire da questo tunnel negativo.

Il rigorista? Deve essere scelto prima della partita, ma non solo il primo tiratore anche le due alternative in caso di infortuni.

Il portiere? Io la penso diversamente rispetto a ciò che abbiamo visto in questo inizio: fiducia ad uno dei due nonostante gli errori, una gerarchia ci vuole."

FIORENTINA IN ANSIA PER AMRABAT

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