Problemi per Amrabat, dal Marocco: “Dovrebbe essere un infortunio leggero. Non sarà convocato per il Cile”

Problemi fisici per Sofyan Amrabat, uscito anzitempo contro l’Hellas Verona. Direttamente dal ritiro del Marocco, il medico della Nazionale, Hefti Abderrazak, ha aggiornato sulle condizioni di tre giocatori, tra cui il centrocampista della Fiorentina: “Gli infortuni di Mazraoui, Amrabat e Bounou sono leggeri. Dovrebbero essere out dall’allenamento per 3 giorni e rimossi dai convocati per la prossima partita“.

DALLA SERBIA, JOVIC ANCOURA OUT: NON HA PRESO PARTE ALLA SEDUTA DELLA NAZIOANLE. CONDIZIONI DA VALUTARE