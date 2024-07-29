Corriere dello Sport: "Sirene dalla Spagna per Nico e Kouame, si muovono Atletico e Mallorca"

La Fiorentina si muove anche in uscita

Non c'è solo il mercato in entrata a tenere banco per la Fiorentina, ma anche le uscite sono un tema caldo. Christian Kouamè è uno dei più chiaccherati, soprattutto per l'interessamento del Mallorca. Il giocatore ancora non ha deciso, visto che anche l'Union Berlino lo segue. Capitolo Nico, si registrano dei tentativi dall'Arabia Saudita. Ma è sempre l'Atletico Madrid la squadra più insistente per il 10 viola. Infine c'è Amrabat che si trova in Marocco con il suo agente per pianificare il futuro, che certamente sarà lontano da Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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