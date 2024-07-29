Tuttosport: "McKennie aspetta un club che fa la Champions. Per Lovric offerta troppo bassa"
Fiorentina al lavoro sul mercato
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2024 09:34
Colpani, Pongracic e Kean sono solo l'antipasto, adesso i viola vogliono completare altre operazioni. In primis Tessmann che sembra il più vicino, con un accordo sui 5-6 milioni con il Venezia. Difficile la pista Mckennie, con il giocatore che sembra aspettare un club che disputi la Champions League, mentre per Lovric l'Udinese continua a a chiedere 13 milioni a discapito degli 8 offerti da Pradè. Lo scrive Tuttosport.
QUALE FUTURO PER NICO E KOUAME?
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