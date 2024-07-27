Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”
Christian Kouamé sarà con tutta probabilità una delle prossime cessioni della Fiorentina. A inizio giugno l'ivoriano ha unilateralmente prolungato il contratto di un altro anno fino al 2025, ma andrà...
Christian Kouamé sarà con tutta probabilità una delle prossime cessioni della Fiorentina. A inizio giugno l'ivoriano ha unilateralmente prolungato il contratto di un altro anno fino al 2025, ma andrà via seppur non da svincolato.
Oltre al Maiorca già interessatosi nelle scorse ore e convinto di poter chiudere a titolo definitivo, si sarebbe aggiunta un'altra pretendente. Si tratterebbe dell'Union Berlino, che in Bundesliga cerca rilancio dopo l'ultima stagione non esaltante. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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