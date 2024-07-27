Labaro Viola

Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”

Christian Kouamé sarà con tutta probabilità una delle prossime cessioni della Fiorentina. A inizio giugno l'ivoriano ha unilateralmente prolungato il contratto di un altro anno fino al 2025, ma andrà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:21
Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Maiorca
Kouame
Union Berlino
Condividi

Christian Kouamé sarà con tutta probabilità una delle prossime cessioni della Fiorentina. A inizio giugno l'ivoriano ha unilateralmente prolungato il contratto di un altro anno fino al 2025, ma andrà via seppur non da svincolato.

Oltre al Maiorca già interessatosi nelle scorse ore e convinto di poter chiudere a titolo definitivo, si sarebbe aggiunta un'altra pretendente. Si tratterebbe dell'Union Berlino, che in Bundesliga cerca rilancio dopo l'ultima stagione non esaltante. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

LEGGI ANCHE, TOP E FLOP

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-fiorentina-brekalo-segna-caprini-sorpresa-ranieri-sbaglia-kean-si-mangia-gol/262093/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok