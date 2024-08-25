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TMW, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Maiorca per Kouamè. Vuole restare e Palladino lo stima

Kouamè ad inizio estate sembrava un sicuro partente ma sembra aver convinto il tecnico Palladino e dunque voglioso di restare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 13:11
TMW, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Maiorca per Kouamè. Vuole restare e Palladino lo stima -
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Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si va verso la permanenza di Kouamè alla Fiorentina. La società viola ha rifiutato l’offerta del Maiorca per il suo acquisto. Il giocatore vuole restare a Firenze e ha la stima di Palladino che lo può utilizzare sia come centravanti che come seconda punta.

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