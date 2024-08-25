La Fiorentina insiste per Kostic, obiettivo convincere il calciatore che ha preso qualche giorno per decidere

L'esterno sinistro è uno dei giocatori richiesti da Raffaele Palladino per la Fiorentina. Trovato l'accordo per Kostic, ora tocca al giocatore

La Fiorentina insiste per Kostic. Nella giornata di ieri Juventus e club viola hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'esterno sinistro sulla base di 6/7 milioni, il calciatore però ha preso tempo e non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. La società viola in queste ora sta insistendo con l'obiettivo di convincere il classe 92 ad accettare la proposta di giocare nella Fiorentina. Il suo acquisto è una richiesta specifica di Raffaele Palladino che anche in conferenza stampa ha richiesto l'arrivo di un esterno di centrocampo.

RETROSCENA NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/gazzetta-il-retroscena-su-nico-ieri-giuntoli-a-firenze-per-chiudere-oggi-visite-mediche-e-firma/265359/