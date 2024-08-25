Gazzetta: “Il retroscena su Nico: ieri Giuntoli a Firenze per chiudere. Oggi visite mediche e firma”

Ingaggio da 3,5 milioni per Nico alla Juve

Nico Gonzalez a Torino, sponda Juventus. Nella giornata di ieri, dopo i vari contatti telefonici, il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli ha fatto una puntata direttamente a Firenze per chiudere la trattativa. Visita che è andata a buon fine, e che ha consentito alla Juventus di ottenere le prestazioni dell'argentino grazie al prestito con obbligo di riscatto ed eventuali bonus, oltre all'accordo con il giocatore da 3,5 milioni a stagione circa di ingaggio. Nico Gonzalez è arrivato ieri a Torino, mentre oggi sosterrà le visite mediche. L'argentino non farà in tempo, comunque, a prendere parte alla prossima trasferta dei bianconeri, ovvero quella a Verona contro l'Hellas. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-accordo-fiorentina-juventus-per-kostic-per-6-milioni-si-aspetta-via-libera-giocatore/265329/