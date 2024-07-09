Dalla Spagna rivelano: “L'esterno della Fiorentina Kouamé in pole per rinforzare l’attacco del Maiorca”

L'esterno della Fiorentina classe '97 è nel mirino del Maiorca, che vuole rinforzare il proprio reparto offensivo

Secondo quanto riportato dal giornalista Juan Miguel Sanchez, corrispondente di Marca per il Maiorca, l’esterno della Fiorentina Christian Kouamé è in pole per rinforzare il reparto offensivo della società maiorchina, che milita nella Liga Spagnola. Un mese fa, la squadra delle isole Baleari si era già informata sull’ivoriano classe ‘97, che ha appena prolungato il suo contratto con la Fiorentina. Negli ultimi giorni, il Maiorca avrebbe ripreso i contatti con Kouamé, che molto probabilmente lascerà la società gigliata. Nella scorsa stagione, Kouamé ha disputato 38 partite in tutte le competizioni, mettendo a referto solo 2 gol e 1 assist.

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