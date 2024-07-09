La Fiorentina ha aperto le prenotazioni per gli allenamenti del 10 e dell'11 luglio, il biglietto è gratuito

Per accedere al Viola Park durante il ritiro della Fiorentina è necessario prenotarsi utilizzando la propria InViola Card

La Fiorentina ha reso note le modalità di accesso al Viola Park per le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. In questo modo, i tifosi della Fiorentina avranno l'opportunità di accedere al centro sportivo della società viola e assistere alla sessione di allenamento pomeridiana della squadra di mister Palladino. Ecco alcune informazioni necessarie da sapere per l'acquisto del biglietto (che è gratuito):

- Ingresso senza prenotazione per Under 6 (Nati dal 01/01/2019) con accompagnatore;

- I possessori di Inviola Premium Card potranno prenotare con 1 tessera 2 biglietti e potranno prenotare a partire da 2 giorni precedenti l’evento;

- I possessori di Inviola Basic Card potranno prenotare con 1 tessera 1 biglietto e potranno prenotare solo il giorno dell’evento;

- Nuove tessere Premium e Basic per la prenotazione online saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Sarà tuttavia aperta la biglietteria presso il Viola Park con stesso orario del Village.

AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-lancia-la-campagna-abbonamenti-iniziera-l11-luglio-e-sara-divisa-in-4-fasi-priorita-ai-vecchi-abbonati/260171/