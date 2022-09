Nastasic si presenta al Maiorca: “Quando l’ho saputo non ho esitato un attimo a venire qui”

Matija Nastasic saluta la Fiorentina ed è pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia del Maiorca. Il serbo va a rinforzare la squadra spagnola, che aveva bisogno di un leader difensivo. Durante la sua seconda avventura in viola, poi, non era stato particolarmente utilizzato. Sui canali ufficiali del Maiorca, la foto che lo ritrae mentre firma il contratto. “Benvenuto Nastasic”, si legge su Twitter. Le sue prime parole da giocatore del Maiorca sono state: “Questa è una nuova sfida per me, ho giocato tanto in tanti paesi, quando c’è stata l’opportunità di venire qui non ho esitato un attimo, lavoreremo per avere successo, sono sicuro che faremo grandi risultati”

