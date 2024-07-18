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L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20

Per i tifosi della Fiorentina che vorranno seguire la prima vera amichevole della Fiorentina di Palladino contro la Reggiana potranno farlo anche in diretta su Dazn. L'emittente televisiva trasmetterà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2024 12:37
L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20 - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Per i tifosi della Fiorentina che vorranno seguire la prima vera amichevole della Fiorentina di Palladino contro la Reggiana potranno farlo anche in diretta su Dazn. L'emittente televisiva trasmetterà in diretta dalle ore 20 di domani l'amichevole che si giocherà allo stadio Curva Fiesole del Viola Park

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