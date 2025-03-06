TMW scrive: "Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli per Vergara, ora in prestito alla Reggiana"

Spunta un nuovo nome nella lista dei desideri della Fiorentina e il club viola starebbe guardando proprio in Serie B. Secondo quanto riporta TMW, infatti, sarebbe Antonio Vergara uno degli obiettivi p...

Spunta un nuovo nome nella lista dei desideri della Fiorentina e il club viola starebbe guardando proprio in Serie B. Secondo quanto riporta TMW, infatti, sarebbe Antonio Vergara uno degli obiettivi per la prossima stagione. Il centrocampista classe 2003 veste da due stagioni la maglia della Reggiana, avendo prolungato il suo contratto fino al 30 giugno dopo esser arrivato in prestito dal Napoli.

Dopo un lungo stop di nove mesi dovuto alla rottura del legamento crociato, che gli ha fatto giocare solo sette partite nella scorsa stagione, sta mostrando una crescita progressiva in questa stagione: in 26 partite, 4 gol e 5 assist. Le prestazioni brillanti, complici dei numeri esaltanti, hanno fatto sì che la dirigenza viola si interessasse a lui. La Fiorentina avrebbe chiesto, quindi, informazioni al Napoli, club proprietario del cartellino. Gli azzurri vogliono vederci chiaro sul potenziale valore del giocatore, pertanto se ne riparlerà soltanto al termine della stagione.