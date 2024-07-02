Corriere dello Sport: "Anche la Reggiana in difficoltà in mezzo al campo, il sogno è riprendere in prestito Bianco"

Attualmente il centrocampo viola è composto da due elementi, uno di questi è Bianco, che rimane il sogno della Reggiana

Come la Fiorentina, anche la Reggiana si ritrova con un centrocampo spoglio in questo inizio di stagione. La squadra emiliana, alla fine della scorsa stagione, ha perso due pedine fondamentali a centrocampo: Cigarini e Bianco. Proprio per quest'ultimo, la società emiliana avrebbe intenzione di riportarlo con sé. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Reggiana vorrebbe riprendersi Alessandro Bianco in prestito per un'altra stagione, dopo la sua prima esperienza positiva in Serie B. Tuttavia, il centrocampista viola dovrebbe partecipare al ritiro della Fiorentina, poiché mister Palladino vorrebbe valutarlo. Attualmente, le probabilità che Bianco lasci Firenze sono decisamente basse.

Pedullà: Non è vero che Ikone ha rifiutato l'Arabia. I viola chiedono 10 milioni, al giocatore 4"

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