Pedullà: "Non è vero che Ikonè ha rifiutato l'Arabia. La Fiorentina chiede 10 milioni. Al giocatore 4 milioni"

Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e alcuni club arabi per la cessione di Ikonè che non rientra più nei piani di Palladino

Jonathan Ikoné in Qatar, confermato quanto anticipato diversi giorni fa. Almeno nelle intenzioni, il resto lo vedremo e non ci risulta – anzi – che l’esterno offensivo abbia frenato perché gradirebbe una destinazione in Europa. Vi avevamo parlato di Al Duhail e Al-Arabi, nella serata di ieri è arrivata la proposta ufficiale dell’Al-Arabi, tanto per capirci la squadra di Marco Verratti. Preannunciati 7-8 milioni più bonus, ma la Fiorentina vuole di più come base fissa, si potrebbe pensare di chiudere con 10 milioni A Ikoné verrebbe garantito un ingaggio di 3,5-4 milioni a stagione e lui ha già aperto ma è in attesa che tra i club si raggiungano i definitivi accordi. E di sicuro bisogna avere pazienza. Lo scrive Alfredo Pedullà

L'ATTACCO A COMMISSO DEL CORRIERE DELLO SPORT

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-punge-commisso-da-del-mafioso-alla-juve-poi-ci-fa-affari/259243/