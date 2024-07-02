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Pedullà: "Non è vero che Ikonè ha rifiutato l'Arabia. La Fiorentina chiede 10 milioni. Al giocatore 4 milioni"

Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e alcuni club arabi per la cessione di Ikonè che non rientra più nei piani di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2024 09:53
Pedullà: "Non è vero che Ikonè ha rifiutato l'Arabia. La Fiorentina chiede 10 milioni. Al giocatore 4 milioni" -
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Jonathan Ikoné in Qatar, confermato quanto anticipato diversi giorni fa. Almeno nelle intenzioni, il resto lo vedremo e non ci risulta – anzi – che l’esterno offensivo abbia frenato perché gradirebbe una destinazione in Europa. Vi avevamo parlato di Al Duhail e Al-Arabi, nella serata di ieri è arrivata la proposta ufficiale dell’Al-Arabi, tanto per capirci la squadra di Marco Verratti. Preannunciati 7-8 milioni più bonus, ma la Fiorentina vuole di più come base fissa, si potrebbe pensare di chiudere con 10 milioni A Ikoné verrebbe garantito un ingaggio di 3,5-4 milioni a stagione e lui ha già aperto ma è in attesa che tra i club si raggiungano i definitivi accordi. E di sicuro bisogna avere pazienza. Lo scrive Alfredo Pedullà

L'ATTACCO A COMMISSO DEL CORRIERE DELLO SPORT

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-punge-commisso-da-del-mafioso-alla-juve-poi-ci-fa-affari/259243/

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