Ora è anche ufficiale, la Reggiana saluta Goretti: “Trovato l’accordo per la risoluzione”. Il comunicato

Pochi minuti fa la Reggiana ha reso pubblico con un comunicato l’addio di Roberto Goretti che sarà, a meno di clamorosi ribaltoni, un nuovo dirigente della Fiorentina.

“AC Reggiana ringrazia sentitamente Roberto Goretti per il percorso fatto insieme. La Società e il direttore sportivo comunicano di avere trovato l’accordo per risolvere in modo consensuale il contratto in essere fra le parti, che avrebbe legato il dirigente al Club granata fino al 30 giugno 2025.

Nelle stagioni a Reggio Emilia, Goretti ha ottenuto la vittoria del campionato di Serie C e ha guidato la compagine alla conquista dell’obiettivo salvezza al termine della stagione appena conclusa in Serie B.

Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e i vice presidenti, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani, esprimono a Goretti massima riconoscenza per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati nel suo operato e per aver ottenuto nei due anni il cento per cento degli obiettivi sportivi prefissati.

A Roberto gli auguri di tutto il mondo granata per le prossime sfide professionali che lo attendono.”

GORETTI FIRMERA’ PER DUE ANNI CON LA FIORENTINA OPPURE CONTRATTO DI UN ANNO CON OPZIONE