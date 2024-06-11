Pedullà: "Sfumata la Fiorentina, per Aquilani c'è la Reggiana. La trattativa è già in corso"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà rivela che la Reggiana è in trattativa per portare Aquilani sulla panchina emiliana

Continua l'effetto domino sulle panchine di Serie A e di Serie B. Adesso, tocca alla Reggiana, che deve scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio imminente di Nesta, che andrà al Monza dopo l'addio di Palladino, direzione Firenze. Secondo quando riportato da diverse fonti emiliane nella giornata di oggi, dopo i sondaggi per Caserta sta avanzando la candidatura di Aquilani che era stato in lizza per la panchina della Fiorentina. Non siamo ancora agli accordi, ma la trattativa è in corso. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

DALLA CROAZIA PARLANO DI PETKOVIC ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dalla-croazia-sicuri-la-fiorentina-vuole-sborsare-2-milioni-di-euro-per-lattaccante-bruno-petkovic/256859/