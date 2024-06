Dalla Croazia sicuri: “La Fiorentina vuole sborsare 2 milioni di euro per l’attaccante Bruno Petkovic”

Arrivano novità sul fronte attacco per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato dal portale croato Sportklub.hr, la società gigliata sarebbe pronta a sborsare 2 milioni di euro per pagare la clausola di Bruno Petkovic, attaccante classe ’94 in forza alla Dinamo Zagabria.

Petkovic è già stato in Italia, dove ha vestito svariate maglie prima di arrivare in Serie A con Bologna e Verona. Tuttavia, non ha mai lasciato il segno, anzi, ed è tornato in patria con la maglia della Dinamo nel 2019. Quest’anno, l’attaccante si è messo in mostra, segnando ben 18 gol in tutte le competizioni in 43 presenze totali. Questa sua ottima stagione è valsa la chiamata agli Europei con la maglia della Croazia, che affronterà proprio l’Italia nella fase a gironi.

Il nodo da sciogliere sembra però essere la clausola dell’attaccante. Fino all’inizio della competizione continentale, Petkovic possiede una clausola di 2 milioni di euro, che la Fiorentina sembra intenzionata a pagare. Dal 15 giugno in poi, la clausola si alzerà di mezzo milione, arrivando a quota 2,5 milioni di euro; questa cifra, però, potrebbe anche alzarsi in base alle prestazioni di Petkovic con la maglia della propria nazionale. Dunque, resta da capire se si tratta di semplici voci di mercato oppure di un reale interesse della società viola per il calciatore.

