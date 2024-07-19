La Fiorentina vince 4-0 in amichevole come la Reggiana. Bene Parisi, Sottil e Dodo, male Bianco e Ikonè

La Fiorentina vince 4-0 al Viola Park contro la Reggiana grazie alle reti di Sottil, Kean e alla doppietta di Kuoame. La Fiorentina ha onorato l'impegno con molta dedizione e impegno in una gara che p...

La Fiorentina vince 4-0 al Viola Park contro la Reggiana grazie alle reti di Sottil, Kean e alla doppietta di Kuoame. La Fiorentina ha onorato l'impegno con molta dedizione e impegno in una gara che per lunghi tratta è stata anche tesa e con gli animi molto caldi con anche un accenno di rissa nel primo tempo. La Fiorentina ha comunque giocato bene dimostrando di star assimilando e lavorando sui tanti concetti che Mister Palladino sta insegnando ai suoi ragazzi.

TOP

Sottil: Buona la prova del numero 7 Viola che è stato spesso al centro dell'azione e della manovra Viola facendosi trovare pronto a dialogare con i compagni e a saltare l'uomo. Al 8' minuto è andato in goal grazie ad una rete splendida dopo un azione ancora più bella con Parisi, i due infatti si sono scambiati ripetutamente il pallone e Sottil ha chiuso l'azione con un gran goal all'incrocio

Parisi: Bella prova anche del terzino viola che oltre ad aver contribuito con un assist nel goal di Sottil è stato molto propositivo dimostrando di avere un motore diverso dai giocatori della Reggiana. In fase difensiva molto attento e non viene quasi mai impensierito

Dodo: Stessa cosa anche per Dodo che è un motorino sulla fascia destra, impegnato a tutta fascia riesce a mettere ancora di più in risalto le sue doti atletiche facendosi spesso vedere in avanti con ottimi inserimenti.

Kuoame: Entra bene e segna due reti grazie a due recuperi palla alti dei compagni in pressione. In generale entra con il solito piglio da combattente e si fa vedere molto attaccando spesso la profondità e gli spazi alle spalle dei difensori. Nelle reti è servito entrambe le volte solo davanti al portiere che non ha problemi a battere

FLOP

Bianco: Non un grande prova per il giovane centrocampista viola contro la sua ex squadra. Bianco infatti è apparso molto disordinato e poco preciso non riuscendo a servire bene i propri compagni, anche in fase di non possesso ha perso molti contrasti ed è sembrato un po' leggerino

Ikonè: Non entra benissimo in partita nonostante gli spazi e le opportunità avute non riesce ad incidere sembrando spesso sprecone e poco cinico, nulla di nuovo insomma.

Terracciano: Difficile mettere nei flop un portiere in una amichevole vinta per 4-0 in cui è stato poco impegnato, ma viene punito per essere sembrato poco preciso con i piedi in fase di prima costruzione, con un passaggio sbagliato dentro l'area di rigore che poteva anche costare caro. Nulla di che ma considerando che in molti oggi hanno giocato bene nei flop rientra anche chi ha semplicemente brillato meno di altri

Tabellino: 8' Sottil, 14' Kean, 64', 76' Kuoame

COLPANI NON SI ALLENA

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