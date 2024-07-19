Da Monza rivelano: "Colpani non si allena, trattativa in fase di stallo tra Monza e Fiorentina"
Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, tramite il proprio profilo X ha rivelato come Andrea Colpani non si stia allenando con la squadra di Alessandro Nesta e che la trattativa tra il Monza e la Fi...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2024 11:57
Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, tramite il proprio profilo X ha rivelato come Andrea Colpani non si stia allenando con la squadra di Alessandro Nesta e che la trattativa tra il Monza e la Fiorentina sia in fase di stallo. Vedremo dunque se ci saranno novità nei prossimi giorni e se la trattativa si sbloccherà, questo il tweet:
CORRIERE DELLO SPORT SU LOVRIC
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ludinese-ha-rifiutato-la-prima-offerta-per-lovric-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-10-milioni/261224/