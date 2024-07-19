Da Monza rivelano: "Colpani non si allena, trattativa in fase di stallo tra Monza e Fiorentina"

Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, tramite il proprio profilo X ha rivelato come Andrea Colpani non si stia allenando con la squadra di Alessandro Nesta e che la trattativa tra il Monza e la Fi...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2024 11:57

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