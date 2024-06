TMW, Bianco dovrebbe tornare alla Fiorentina per rimanere a Firenze. Palladino punta su di lui

La Fiorentina e Raffaele Palladino hanno intenzione di puntare su Alessandro Bianco, centrocampista che nella scorsa stagione ha giocato nella Reggiana. Il centrocampista partirà per il ritiro con i viola e verrà valutato, ma l’intenzione sembra quella di mantenerlo in rosa. Anche perché il tecnico, per sua stessa ammissione, ha fatto sapere di puntare molto sui giovani e il centrocampista è uno dei messi meglio nelle gerarchie. Soprattutto considerato il fatto che il direttore sportivo Roberto Goretti lo ha voluto fortemente alla Reggiana un anno fa.

Dunque Bianco partirà e dovrebbe rimanere a Firenze, come altri prodotti del settore giovanile che verranno valutati nel corso del ritiro che si terrà al Viola Park. Da capire, invece, quali saranno le condizioni di Amrabat che ha chiesto di essere ceduto.

Le parole di Palladino su Bianco e gli altri giovani che la Fiorentina ha attualmente in rosa. “Sì, credo tanto nei giovani. Ho chiamato anche loro, a me piace tanto lavorare coi giovani, sono fondamentali. Nei due anni a Monza ne ho avuti tanti forti, ho parlato anche con Galloppa, allenatore della Primavera, e mi sono fatto raccontare tutti. Li coinvolgeremo in ritiro, poi starà a loro in base a chi mi convincerà di poter rimanere in rosa, faremo valutazioni”. Lo scrive TMW

L’ATALANTA FA L’OFFERTA PER ZANIOLO