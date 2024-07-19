Palladino: "Buon test, ma il cambio drastico di sistema di gioco dal 433 al 343 va metabolizzato"

Il tecnico viola nell'amichevole di stasera ha visto una buona applicazione dei nuovi principi di gioco, ma servirà tempo

Alla fine dell'amichevole vinta 4-0 sulla Reggiana l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha rilasciato queste brevi dichiarazioni di fronte alla stampa:

"Sono contento, un buon test, grande entusiasmo, ho visto ottime cose e atteggiamento giusto. Il cambio drastico di sistema di gioco dal 433 al 343 va metabolizzato, i principi di gioco si sono visti ma ci sono ovviamente cose da migliorare soprattutto in fase di possesso. Ora ci riposiamo due giorni e ripartiamo.

Pongracic è un calciatore che abbiamo voluto fortemente, un grande investimento della società che è stata brava a prenderlo. Un difensore forte ma anche un ragazzo di grande mentalità e che ha voluto fortemente venire a Firenze.

La cornice stasera era fantastica, il tifo carica i ragazzi. Promettiamo ai nostri tifosi che daremo tutto e ce la giocheremo con tutti.

Di Kean sono contento, era alla prima uscita, ha messo minutaggio nelle gambe, ha dialogato bene con gli altri davanti, sappiamo in generale che dobbiamo alzare il livello di gol e di giocate decisive.

Sottil è un giocatore forte, va stimolato sempre per ottenerne il massimo, ma sono sicuro che farà un grande campionato, certamente ma lui lo sa deve concretizzare di più.

La Fiorentina vince 4-0 in amichevole come la Reggiana. Bene Parisi, Sottil e Dodo, male Bianco e Ikonè

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