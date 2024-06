Aquilani scaricato dal Pisa: “Sicuramente non sarà l’allenatore del prossimo anno”

Il futuro di Alberto Aquilani – come vi avevamo anticipato – non sarà a Pisa. L’ha confermato direttamente il presidente dei toscani, Giuseppe Corrado, in un’intervista a 50 Canale:

“Aquilani ci ha comunicato che non ha intenzione di proseguire nel progetto. Stiamo trovando una maniera per risolvere un contratto di due anni. Aquilani sicuramente non sarà l’allenatore del prossimo anno. Stefanelli è un caso un po’ diverso e siamo orgogliosi che Stefanelli abbia avuto l’opportunità di andare alla Juventus. Ha dimostrato di essere un profilo di qualità”.

Dopo essere stato sondato dalla Fiorentina, Aquilani è sempre più vicino alla Reggiana.

Lo riporta alfredopedulla.com

