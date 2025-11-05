“Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina”

La Fiorentina ha scelto Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo, puntando sulla continuità interna dopo le dimissioni di Daniele Pradè. L’ex dirigente della Reggiana riceve così la piena fiducia della società viola, pronta a inaugurare una nuova fase del progetto tecnico. A parlare di lui, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è stato il presidente del club granata Carmelo Salerno, che ha elogiato le qualità di Goretti:

“Goretti è certamente tra i migliori direttori giovani in circolazione, è un uomo competente e molto preparato. Roberto ha fatto tanta gavetta, partendo dal basso, e ha meritato ogni traguardo. Ha tanto coraggio e buone idee. Gli siamo grati qui alla Reggiana, con lui abbiamo ottenuto una promozione in Serie B e una salvezza in categoria. E siamo orgogliosi che adesso sia alla Fiorentina.”

Salerno ha poi commentato il futuro della squadra viola e la scelta del prossimo allenatore:

“Non so chi può essere il prossimo allenatore, ma sono certo che Goretti non si lascerà condizionare. Sceglierà per il bene della Fiorentina. I club devono avere il coraggio che abbiamo avuto noi alla Reggiana, è stato giusto affidargli questo compito. Personalmente, poi, ho vissuto a Firenze per 13 anni e lì mi sono laureato, ho tatuato addirittura un giglio sul braccio. Che dispiacere vedere la Fiorentina così, la squadra della città più bella del mondo. Ma conosco i suoi tifosi, la Curva Fiesole ha un fascino notevole e passionale. E voglio credere che le cose si sistemeranno.”