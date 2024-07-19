Labaro Viola

Formazione ufficiale Fiorentina: Kean parte dal primo minuto con Sottil e Brekalo, panchina per Ikoné e Kouamé

Alle 20 al Viola Park andrà di scena la seconda amichevole della Fiorentina targata Raffaele Palladino contro la Reggiana di Viali e dell'ex centravanti della primavera viola Cedric Gondo che partecip...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2024 19:26
Formazione ufficiale Fiorentina: Kean parte dal primo minuto con Sottil e Brekalo, panchina per Ikoné e Kouamé -
News
Fiorentina
Kean
Reggiana
Condividi

Alle 20 al Viola Park andrà di scena la seconda amichevole della Fiorentina targata Raffaele Palladino contro la Reggiana di Viali e dell'ex centravanti della primavera viola Cedric Gondo che parteciperà al prossimo campionato cadetto. Questa la formazione ufficiale dei viola:

Terracciano, Ranieri, Biraghi, Kayodé, Parisi, Bianco, Mandragora, Dodo, Sottil, Kean, Brekalo

https://www.labaroviola.com/bocci-colpani-e-da-prendere-ma-senza-cedere-anche-nico-ce-bisogno-di-entrambi-per-costruire-la-nuova-fiorentina/261278/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok