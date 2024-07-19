Formazione ufficiale Fiorentina: Kean parte dal primo minuto con Sottil e Brekalo, panchina per Ikoné e Kouamé
Alle 20 al Viola Park andrà di scena la seconda amichevole della Fiorentina targata Raffaele Palladino contro la Reggiana di Viali e dell'ex centravanti della primavera viola Cedric Gondo che partecip...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2024 19:26
Alle 20 al Viola Park andrà di scena la seconda amichevole della Fiorentina targata Raffaele Palladino contro la Reggiana di Viali e dell'ex centravanti della primavera viola Cedric Gondo che parteciperà al prossimo campionato cadetto. Questa la formazione ufficiale dei viola:
Terracciano, Ranieri, Biraghi, Kayodé, Parisi, Bianco, Mandragora, Dodo, Sottil, Kean, Brekalo
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