La Fiorentina ne fa cinque, Ribery show, doppietta Kouamè. Il racconto della partita

Ad una settimana esatta dall’esordio della Fiorentina in campionato contro il Torino la squadra viola vince in amichevole contro la Reggiana allo stadio Artemio Franchi. Finisce 5-1 con doppietta di Ribery e di Kouamè e con un gol di Federico Chiesa. Le note negative sono gli infortuni da valutare di Biraghi e di Pezzella. Para un rigore sul 5-0 Dragowski.

Iachini ha schierato la squadra con il consueto 3-5-2 con Chiesa e Biraghi esterni. Ribery a sostengo della punta Kouamè anche lui apparso già tonico in vista del campionato. Duncan è stato schierato davanti alla difesa. Molto probabilmente sarà proprio questo l’assetto in vita del Torino. Ricordiamo che Amrabat sarà indisponibile per la prima giornata causa squalifica.

In grande spolvero sicuramente Franck Ribery che non solo ha segnato una doppietta ma è stato il faro del gioco viola. Ottimo esordio anche per Jack Bonaventura che si trovava a meraviglia con Ribery.

