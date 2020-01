Retroscena di mercato intrigante. Della serie: semini oggi, raccogli domani. Cioè a giugno. La notizia è che la Fiorentina per avere il difensore Kevin Bonifazi era arrivata ad offrire 13 milioni, uno in più della Spal. Il Toro, però, lo ha dirottato in Emilia. Non solo: sta cercando di convincere Iago Falque (nel mirino anche del Genoa, soluzione invero più gradita al giocatore) ad andare a concludere la stagione a Ferrara. Un’operazione di prestito gratuito con la speranza che lo spagnolo metta minuti nelle gambe per poi tornare a casa. E solo a fine stagione Cairo e Bava decideranno cosa fare. Tutto questo per “prenotare” un giocatore: Andrea Petagna, 24 anni, attaccante della Spal. Lo riporta Tuttosport.