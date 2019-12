La Fiorentina sta lavorando per rinforzare un po’ tutti i reparti. Per il centrocampo i viola hanno messo nel mirino Alfred Duncan del Sassuolo ma non sarà semplice convincerlo a venire a Firenze, da una parte la valutazione alta che ne fanno per lui i neroverdi dall’altra la folta concorrenza. Il nome che piace per la difesa è Kevin Bonifazi del Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.