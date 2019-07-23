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La Nazione, frenata per Lirola visto che i neroverdi chiedono 13 milioni. I viola pensano a Bonifazi

Secondo quanto riporta La Nazione, per la difesa la viola ha frenato nella trattativa per Pol Lirola del Sassuolo. I neroverdi chiedono 13 milioni pertanto la Fiorentina potrebbe buttarsi su Kevin Bon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 13:14
La Nazione, frenata per Lirola visto che i neroverdi chiedono 13 milioni. I viola pensano a Bonifazi -
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Secondo quanto riporta La Nazione, per la difesa la viola ha frenato nella trattativa per Pol Lirola del Sassuolo. I neroverdi chiedono 13 milioni pertanto la Fiorentina potrebbe buttarsi su Kevin Bonifazi. La formula giusta potrebbe essere il prestito.

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