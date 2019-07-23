La Nazione, frenata per Lirola visto che i neroverdi chiedono 13 milioni. I viola pensano a Bonifazi
Secondo quanto riporta La Nazione, per la difesa la viola ha frenato nella trattativa per Pol Lirola del Sassuolo. I neroverdi chiedono 13 milioni pertanto la Fiorentina potrebbe buttarsi su Kevin Bon...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 13:14
Secondo quanto riporta La Nazione, per la difesa la viola ha frenato nella trattativa per Pol Lirola del Sassuolo. I neroverdi chiedono 13 milioni pertanto la Fiorentina potrebbe buttarsi su Kevin Bonifazi. La formula giusta potrebbe essere il prestito.