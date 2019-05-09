La Fiorentina è interessata al difensore del Torino in prestito alla Spal Kevin Bonifazi

Per la prossima stagione per rinforzare la rosa l’ultimo nome che è uscito nell’ambiente viola è quello del difensore del Torino in prestito alla Spal, Kevin Bonifazi. Il difensore a Ferrara è diventa...

A cura di Redazione Labaroviola 09 maggio 2019 10:56

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