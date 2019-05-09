La Fiorentina è interessata al difensore del Torino in prestito alla Spal Kevin Bonifazi
Per la prossima stagione per rinforzare la rosa l’ultimo nome che è uscito nell’ambiente viola è quello del difensore del Torino in prestito alla Spal, Kevin Bonifazi. Il difensore a Ferrara è diventa...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2019 10:56
Per la prossima stagione per rinforzare la rosa l’ultimo nome che è uscito nell’ambiente viola è quello del difensore del Torino in prestito alla Spal, Kevin Bonifazi. Il difensore a Ferrara è diventato un punto di riferimento della difesa di mister Semplici ed è uno dei profili seguiti per rinnovare il reparto difensivo. Nei giorni scorsi l’agente si è incontrato anche con Pantaleo Corvino, per parlare anche del futuro di Castrovilli, in prestito alla Cremonese in Serie B.