La Fiorentina resta interessata a Bonifazi del Torino. Cairo chiede per lui circa 20 milioni

Secondo quanto scrive Tuttosport, Kevin Bonifazi già a gennaio potrebbe lasciare il Torino. Al momento infatti non c'è alcun accordo sul rinnovo e Cairo potrebbe prendere seriamente in considerazione...

Secondo quanto scrive Tuttosport, Kevin Bonifazi già a gennaio potrebbe lasciare il Torino. Al momento infatti non c'è alcun accordo sul rinnovo e Cairo potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di cedere il giovane difensore. Sicuramente non manca la concorrenza per il classe '96 su di lui ci sono Spal e Bologna oltre alla Fiorentina. Il Torino per lui chiede circa 20 milioni.