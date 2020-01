Su Tuttosport in edicola oggi, si legge dell’interesse viola per il difensore del Toro Bonifazi. I gigliati sono arrivati a mettere sul piatto qualcosa come 12 milioni di euro, per uno che quest’anno non è stato certo utilizzato con continuità da Mazzarri. Ma a Cairo non bastano ancora, tant’è che la richiesta è di 15 milioni, per il ragazzo che ha di recente rinnovato col Toro portando il suo ingaggio a quasi un milione