La Fiorentina vuole Bonifazi e Demme. Per il regista del Lipsia valutazione di 15 milioni

Il futuro di Chiesa ma anche Balotelli, Lirola e soprattutto altri due obiettivi nel mirino: Bonifazi e Demme. Pradè e Joe Barone sono pronti a vendere Veretout ma allo stesso tempo stanno lavorando a...

Il futuro di Chiesa ma anche Balotelli, Lirola e soprattutto altri due obiettivi nel mirino: Bonifazi e Demme. Pradè e Joe Barone sono pronti a vendere Veretout ma allo stesso tempo stanno lavorando anche per inserire i tasselli giusti nella nuova Fiorentina. I viola cercano un difensore centrale in grado di far partire l’azione. Qualità e visione di gioco e il nome su cui si stanno concentrando gli sforzi è Kevin Bonifazi del Torino, classe ‘96. La Spal lo aveva riscattato ma i granata hanno subito esercitato il controriscatto e se lo sono portato a casa. La Fiorentina lo ritiene ideale per il modulo di Vincenzo Montella ma deve convincere i granata a cederlo. Il Torino potrebbe far partire Bonifazi di fronte ad una proposta importante. La Fiorentina resta in pressing. L’altra pista riguarda il centrocampo e porta a Diego Demme, classe ‘91, regista del Lipsia. Un elemento in grado di aumentare la qualità del reparto viola. Il club tedesco lo valuta non meno di 15 milioni. È un profilo da tenere in considerazione alla pari di Biglia e Badelj.

Repubblica