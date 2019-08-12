Di Marzio, spunta Bonifazi del Torino per la difesa viola. I gigliati tentano il sorpasso sulla Spal
Non c'è solo Dalbert tra i possibili nomi per la difesa della Fiorentina. I viola infatti hanno anche contattato il Torino per Kevin Bonifazi. Il giocatore, che ha segnato la sua prima rete in Europa...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 01:35
Non c'è solo Dalbert tra i possibili nomi per la difesa della Fiorentina. I viola infatti hanno anche contattato il Torino per Kevin Bonifazi. Il giocatore, che ha segnato la sua prima rete in Europa League la scorsa settimana, continua a essere seguito anche dalla Spal. I viola tentano il sorpasso.
GianlucaDiMarzio.com