Come di consueto Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: “Partiranno molto a breve Saponara e Ranieri, e il fatto che Bonifazi non sia ancora andato alla Spal mi lascia qualche perplessità. Lo terrei d’occhio in orbita viola. Questa sarà la settimana per capire la verità su Duncan e sul giocatore a sorpresa di cui si parla. Jesus? La Roma non vuole regalarlo, e la Fiorentina si è defilata. Amrabat? Il Napoli vuole chiudere in 48 ore, ma finchè non si firma non si hanno certezze. La Fiorentina lo segue, ma sa che gli azzurri sono in vantaggio.