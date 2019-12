Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina a gennaio prenderà sicuramente un centrocampista. Il profilo ottimo sarebbe quello di Florenzi, il problema è che i viola lo vorrebbero in prestito mentre la Roma no, perchè il calciatore ha un ingaggio da 3,2 milioni più bonus a stagione. Per questo motivo le possibilità di vedere Florenzi in viola si stanno riducendo. Anche in difesa la Fiorentina vuole fare un acquisto, Bonifazi del Torino è il calciatore più osservato.