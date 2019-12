I nomi in pole per rinforzare la difesa della Fiorentina sono quelli di Kevin Bonifazi del Torino e Marcos Rojo del Manchester o già a gennaio oppure per giugno. Il profilo che spunta per il centrocampo e che sembra sia stato indicato da Iachini il quale lo ha già allenato è quello di Alfred Duncan del Sassuolo. Lo riporta La Nazione.