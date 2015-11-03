Labaro Viola

Notizie Cassata Fiorentina

Corriere dello Sport, Torreira, non è tramontata la pista che porta al regista. Alternativa Cassata

27 dicembre 2020 11:24

CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...

12 agosto 2020 10:23

CorSport, Grandi manovre a centrocampo: la Fiorentina ha messo gli occhi su Pessina e Cassata

18 aprile 2020 11:28

CorSport, Badelj nessun riscatto. Per sostituirlo piacciono Cassata e Pessina. Bonaventura...

20 marzo 2020 11:30

CorSport, Badelj andrà via. La Fiorentina ha messo gli occhi su Cassata e Pessina

18 marzo 2020 11:46

Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...

12 marzo 2020 11:17

Iachini spinge per Cassata, può arrivare in viola in prestito con diritto di riscatto

28 gennaio 2020 12:06

Sportitalia, Cassata nel mirino della Fiorentina, è del Sassuolo ma cresciuto nella Juventus. I dettagli

23 gennaio 2020 18:21

Pedullà: "Cassata piace tantissimo potrebbe arrivare per 10 milioni. Su Juan Jesus..."

23 gennaio 2020 15:11

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