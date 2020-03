Nel mezzo, dovrà essere sostituito, di fatto, Milan Badelj che non vedrà – salvo ripensamenti al momento non ipotizzati – il suo cartellino riscattato dalla Lazio (apre essere finito piuttosto in orbita Torino). Non è un caso che si sia pensato (anche) a Giacomo Bonaventura (30), che viaggia verso la scadenza di contratto. Ha esperienza, certo, ma si tratta di una ipotesi che al momento non accende troppo gli entusiasmi. Per questo si pensa con insistenza a Francesco Cassata (22) in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, corteggiato già lo scorso inverno, ma tra i profili studiati attentamente c’è anche quello di Matteo Pessina (22) al Verona ma a titolo temporaneo dall’Atalanta che si è mantenuta il diritto di contro-riscatto. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli ed il rischio è che alla fine si possa scatenare una vera e propria asta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.