Pur non mancando interpreti e soluzioni, anche col ritorno alla Lazio di Badelk ecco che Pradè e Barone continuano a restare vigili. È da capire come evolverà il mercato del domani, ma le operazioni di scounting erano già iniziate in tempi non sospetti. Tanto che nel mirino è finito, ma c’è anche il Napoli Matteo Pessina, oggi al Verona ma di proprietà dell’Atalanta che si è mantenuta il controriscatto. Non è tramontata del tutto nemmeno la pista che porta a Francesco Cassata del Sassuolo ma che adesso è al Genoa. Il Sassuolo è un club con cui i rapporti sono ottimi, è bottega carissima ma la sua potenziale candidatura sarà valutata ancora una volta. Lo riporta Il Corriere dello Sport.