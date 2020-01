Sabato prossimo non scenderà in campo al Franchi nella sfida del suo Genoa contro la Fiorentina, ma il nome di Francesco Cassata, centrocampista rossoblù, potrebbe legarsi a Firenze per ragioni di mercato: secondo Sportitalia infatti ai viola piace il profilo del giocatore di scuola Juve, attualmente a Genova in prestito dal Sassuolo ma prodotto del vivaio bianconero con cui ha vinto anche un Torneo di Viareggio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.