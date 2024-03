Vlahovic fuori dalla TOP11 di giornata, Juan Jesus commenta sui social: “Ce l’ho io, dopo lo libero”

Dusan Vlahovic, in occasione di Napoli-Juventus, ha sprecato molte occasioni da gol importanti, e non ha trovato la rete che avrebbe potuto valere il pareggio o addirittura la vittoria. La Serie A oggi ha pubblicato sui social la TOP11 di giornata (tra cui è presente l’ex viola Yerry Mina) escludendo il serbo. Tra i commenti qualcuno ha fatto notare l’assenza (giusta) del numero 9 bianconero e Juan Jesus, difensore del Napoli che aveva come compito quello di limitare Vlahovic, risponde ad uno di questi commenti scrivendo: “Ce l’ho io, dopo lo libero” per sottolineare il fatto che non ha permesso al serbo di segnare.