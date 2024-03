Fiorentina pronta per Budapest, domani rifinitura e poi partenza. In attacco NZola o Beltran dall’inizio

Giovedì la Fiorentina non può permettersi passi falsi. Perdere la gara d’andata comprometterebbe il cammino in Conference, aumentando il malcontento di una piazza già tesa. Vincenzo Italiano per questo motivo, schiererà la miglior formazione, con un adeguato turnover a seconda del risultato che maturerà a Budapest. La conferma dei capisaldi servirà al tecnico viola per disinnescare un avversario pericoloso ed imprevedibile come il Maccabi. A proposito di punti fermi, l’impiego di Lucas Beltran dal primo minuto sembra quasi scontato, vista la squalifica di domenica prossima contro la Roma. L’Argentino infatti si dovrebbe giocare il posto con Nzola, ma per il momento rimane favorito l’ex River.

Non ci dovrebbe essere nessun cambio tattico nella trasferta europea. Guardando l’infermeria buona notizia per Martinez Quarta. E’ pienamente recuperato e giovedi potrà giocare. Ha due, tre allenamenti sulle gambe, ma se il tecnico viola vede bene l’Argentino lo può mandare in campo già dal primo minuto, con l’altro centrale che dovrebbe essere Ranieri, capocannoniere della viola in Conference. Arthur ancora da valutare per il problema alla caviglia. La scelta definitiva sarà presa dopo la rifinitura di domani mattina. Kouamè ancora out per la malaria. Finiamo con Christensen anche lui fuori, ancora non recuperato dall’operazione al menisco.

Dopo il bollettino medico possiamo affermare che la formazione, soprattutto a livello tattico, non cambia. La Fiorentina dovrebbe adottare il solito modulo: 4-2-3-1 cambiando qualche interprete, principalmente in mezzo al campo. Con lo spostamento in avanti di Beltran, potrebbe esserci spazio da trequartista per Barak. Attenzione, come riportato a inizio articolo, al ballottaggio offensivo tra l’Argentino e l’ex Spezia. I terzini dovrebbero essere Kayode e Parisi, che farebbe rifiatare capitan Biraghi. In linea mediana possibile riposo per Bonaventura e spazio alla coppia Arthur-Duncan (sempre che il Brasiliano riesca a recuperare). In avanti gli esterni saranno il punto fermo Nico Gonzalez, che agirà sulla fascia sinistra e Ikonè sulla destra. Belotti potrebbe inizialmente riposare per poi subentrare a partita in corso. Questo in previsione di una partita fondamentale, domenica prossima al Franchi, contro la corazzata giallorossa di Daniele De Rossi.

