Bucciantini afferma: “L’idea di Barone e Commisso è quella di giocare la Champions nei prossimi anni”

Marco Bucciantini a Radio Bruno è intervenuto per parlare della Fiorentina e del futuro della viola. Un anno senza competizioni per poi puntare alle coppe europee più importanti l’anno successivo?: “Se una squadra è costruita bene, se la può giocare fino in fondo per un piazzamento importante in classifica. Non conta avere più o meno competizioni, conta com’è strutturata la squadra. La formazione gigliata ha problemi di qualità, non di quantità. Per me, più competizioni giochi, più possibilità hai di migliorare. L’anno prossimo, parere personale, la Fiorentina non giocherà la Conference League. Il club deve pensare: Europa League o niente, basta Conference. Se ci riflettiamo bene, non l’avrebbe dovuta giocare neanche quest’anno. E’ dentro solamente per l’estromissione della Juventus“.

“La prossima giornata di campionato ci dirà tanto sul futuro della formazione gigliata. Basta un paio di risultati importanti e sei di nuovo lì a giocarti la Champions. La Fiorentina deve pensare che il posto in Europa è obbligatoriamente suo. L’obiettivo dev’essere raggiunto, senza se e senza ma. L’ambizione dev’essere il terzo o quarto posto ogni stagione. Negli ultimi 20 anni la viola è arrivata molto nelle prime 4 posizioni. Deve ambire a quello, non ad un posto generico in una coppa europea qualunque”.

“Nelle prossime tre settimane hai una grande opportunità per riaprire i giochi per un piazzamento importante alla fine della stagione. Dopo queste dieci partite avremmo la nostra dimensione, capiremo se siamo migliorati o peggiorati. L’idea di Barone e Commisso, sono convinto che sia quella di voler giocare la Champions League nei prossimi anni. A Torino non abbiamo giocato una bella partita, abbiamo vissuto una sfida molto difficile e bloccata. Sei comunque riuscito a non perdere con una diretta rivale, hai vinto contro la Lazio, quindi vuol dire che ci sei e che puoi giocartela con tutti”.

“Devono svegliarsi Nico, Bonaventura e Belotti, i tre giocatori più importanti. Nico sta giocando più minuti e sta ritrovando la condizione. Contro la Lazio ha fatto delle giocate importanti. Peccato per la sfortuna, però sono convinto che farà bene già dalla prossima partita. Speriamo che in questo mese possa ritrovare la miglior condizione per lo sprint finale. Parlando di altri giocatori importanti c’è anche Belotti, che in queste situazioni può sfruttare la sua esperienza. Ricordiamoci che ha vinto un europeo da protagonista e sa che cosa vuol dire sacrificarsi per la squadra”.